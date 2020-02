'Negão' afirma que não participou de morte das duas adolescentes em Manaus: 'Câmeras viram'

Manaus / AM - João Henrique Mesquita de Souza, 23, conhecido como "Negão", se apresentou nesta sexta-feira (7) e negou o participação na morte das adolescentes Thaissa e Sigrid, sequestradas e com corpos achados em um igarapé no bairro Educandos.

De acordo com João, que se apresentou acompanhado do advogado, Edmilson Mesquita, e a esposa, Luciana Silva, e afirmaram que o mesmo não estava no mesmo lugar do crime e sim na própria casa dormindo. Eles também afirmaram que se afastaram do local por medo de represálias antecipadas e por isso foram para a casa de uma tia, onde João foi intimado.

Ele informou que apresentou a filmagem das câmeras que apontam sua inocência e que acredita ter sido envolvido pois a esposa tem relação próxima a mãe de uma das vítimas, Sigrid, e por hoje responder por porte ilegal de arma e usar tornozeleira eletrônica.