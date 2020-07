Motorista de app é mantido em porta-malas por duas horas durante assalto em Manaus

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo passou por momentos aterrorizantes na noite desta quinta-feira (9) depois de ser assaltado e colocado dentro do porta-malas do próprio veículo e ser abandonado em uma rua de Manaus.

Segundo informações, o homem havia terminado uma corrida no bairro do Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, e foi acionado para fazer outra para um, shopping na Cidade Nova. Ao chegar ao local solicitado para pegar o passageiro, três homens o abordaram, e com violência, ordenaram para que ele entrasse no porta-malas do veículo.

Ainda segundo a vítima, uma série de assaltos foi realizada por Manaus. Após toda a ação criminosa, o veículo foi abandonado no bairro Terra Nova, após a empresa de rastreamento bloquear o carro.

A vítima foi levada para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).