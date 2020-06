Mãe que atirou filho pela janela, foi flagrada arrastando corpo pelo prédio

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Manaus/AM - O recém-nascido que foi jogado pela janela de um prédio na última quinta-feira (18), em Praia Grande (SP), morreu por asfixia. A mãe dele, uma jovem de 20 anos, foi flagrada pelas câmeras de segurança do local arrastando o corpo da criança que estava dentro de um saco de lixo.

Conforme informações apuradas pela Globo, primeiro a jovem atirou a criança pela janela, em seguida a colocou em um saco de lixo e arrastou pelo estacionamento para colocá-la na lixeira, isso com o outro filho, uma criança de 1 ano e 4 meses no colo.

Em conversa com policiais, ela alegou que não sabia que estava grávida e que teve o filho escondido da mãe no banheiro da casa. Durante o parto, a mulher chegou a ouvir gritos da filha, mas acreditava que ela estava brigando com neto.

Ela afirma que não deu muita atenção e em seguida saiu para ir ao supermercado, fato comprovado por imagens das câmeras. Nesse período, a jovem jogou cometer o ato de jogá-lo.

Uma perícia no corpo da criança, mostrou que ela nasceu viva e que morreu asfixiada, provavelmente por ter sido colocada no saco. Ela não tem marcas no pescoço, mas o caso ainda está sendo avaliado.

Após o corpo do filho ser descoberto por uma funcionária do prédio e a jovem ser identificada e confortada, ela teria confessado o crime à polícia de forma muito tranquila e fria.

Mesmo assim ela deve passar por uma avaliação psiquiátrica que vai apontar ser ela estava no puerpério e por isso teria cometido o ato, ou se ela fez tudo de forma consciente. No primeiro cado ela responderia por feminicídio e no segundo por homicídio.

De qualquer forma, ela pode responder pelo crime em liberdade. O crime chocou a população e repercutiu no país inteiro.