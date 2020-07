Mãe confessa ter jogado recém-nascido no esgoto

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Um bebê recém-nascido foi jogado dentro de uma caixa de esgoto, no dia 6 de julho, e somente nesta terça-feira (21) a mãe do menino, uma jovem de 25 anos, foi identificada pela Polícia Civil. O caso aconteceu no Distrito Federal e chocou moradores da região, segundo o site Metrópoles.

À polícia, a mulher relatou que decidiu jogar o bebê após ele nascer sem vida. Ela tem 5 filhos, entre eles, uma menina de apenas 9 meses.

Ainda de acordo com a publicação, a jovem sofre de depressão e contou que não fez pré-natal e que a criança teria nascido em casa. Após o nascimento, o menino chorou e soltou um pouco de espuma pela boca. Ela enrolou o bebê em um pano e o teria colocado para dormir. No dia seguinte, ela se desesperou ao perceber que o filho estava morto e então, decidiu jogá-lo no esgoto.

A polícia vai continuar as investigações para apurar as circunstâncias do crime.