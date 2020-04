Lâminas de gilete, drogas e colheres são encontrados durante revista em celas de delegacia de Pauini

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Manaus/AM - Na manhã da última sexta-feira (24), a equipe de investigação da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini em ação conjunta com a Polícia Militar e a Guarda Civil, realizaram revista geral na carceragem da delegacia do município, com o intuito de garantir a ordem e buscar possíveis ilícitos nas celas. A unidade atualmente conta com 21 detentos, entre presos de justiça e provisórios.

De acordo o investigador André Sarney, gestor da unidade, durante a ação foram encontrados os seguintes itens na cela 1: sete lâminas de gilete, três pedaços de concreto, uma trouxinha supostamente de maconha, um estoque de ferro, dois recipientes para fumo, uma porção de tabaco, três cabos usados para estoque e uma agulha para fazer malhadeira.

Ainda segundo o gestor, na cela 2 foram encontrados três colheres, quatro pedaços de imã, três lâminas de gilete, um cabo de colher pontiagudo, uma agulha para fazer malhadeira, além de uma arte para lâminas de gilete. Nesse dia também foi realizado o banho de sol dos detentos.

“Nosso objetivo é garantir a ordem na unidade policial. Sendo assim, a ação tem intuito de buscar possíveis ilícitos nas celas da carceragem”, ressaltou o investigador.