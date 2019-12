Jovem morre no meio da rua ao ser baleado pela polícia em Manaus

Manaus/AM -Um jovem identificado como Paulo Robson de Oliveira Conrado, de 21 anos, foi morto com dois tiros na madrugada desta terça-feira (31) na avenida Manaus 2000, no bairro do Japiim, Zona Sul de Manaus.

Segundo policiais da 7ª Companhia dia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe militar fazia ronda pelo bairro, quando avistou vários homens em atitudes suspeitas, que logo fugiram do local. Paulo, que segundo a PM estava com o grupo, teria corrido pra cima de um policial para tentar desarmá-lo. Uma luta corporal foi travada e o PM acabou alvejando o homem.

Paulo foi atingido com 2 tiros. O serviço de atendimento móvel de saúde foi acionado, mas o jovem já estava morto. O instituto Médico Legal (IML) foi até o local para fazer a remoção do corpo.

Moradores da área, negam a versão da polícia e afirmam que uma arma foi jogada próximo ao cadáver; eles foram levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para prestar esclarecimentos.