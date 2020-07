Inquilinos matam casal de idosos e enterram corpos em rodovia

Impeachment e jogo de poder

Um casal foi preso, nesta terça-feira (07) suspeito de matar e enterrar os corpos de dois idosos na BR-364, em Rondônia. Os suspeitos eram inquilinos dos idosos e foram presos quando tentavam fugir da cidade com o carro das vítimas.

Os idosos estavam desaparecidos desde domingo (05) e o carro da família foi levado pelos criminosos. De acordo com o Sistema Globo, a Polícia Rodoviária Federal montou uma operação de fiscalização para tentar localizar o veículo. Na ocasião, os policiais abordaram um casal com uma criança em um veículo com as mesmas características que estava em nome da idosa desaparecida. Além disso, foi constatado que a passageira adulta tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Os suspeitos confessaram o crime e mostraram onde os corpos teriam sido enterrados. Eles relataram que moravam em um dos imóveis das vítimas há pouco tempo, mas a motivação do crime não foi divulgada. Os suspeitos foram encaminhados a uma unidade policial para os procedimentos cabíveis.