Homem se identifica como policial civil e mata três militares

Três policiais militares morreram em abordagem a um falso policial civil na Zona Oeste de São Paulo. na madrugada de hoje (8).

Segundo um site do sistema Globo, dois homens em um carro haviam saído de uma festa e pararam um motociclista. Uma equipe da polícia militar que passava pelo local achou a atitude suspeita e resolveu abordar todos os veículos. No momento em que um militar pediu o documento do motorista do carro, este lhe apresentou uma carteira funcional falsa e uma arma. Quando a verificação da veracidade do documento estava sendo feita, o suspeito sacou outra arma e baleou um PM na cabeça, baleou o segundo e correu atirando.

Fotos obtidas nas redes sociais pelo site do sistema Globo

Um terceiro policial militar que via o crime, deu um tiro de advertência no suspeito, mas acabou também sendo baleado. Os quatro morreram.

O acompanhante do suspeito que ficou dentro do veículo, disse que o amigo surtou e que não entendeu o que aconteceu. Ele foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o crime, mas ainda não se tem informações se ele irá responder pelo crime como suspeito, ou será testemunha do crime.

Ainda segundo apuração do site, a Secretaria de Segurança do Estado informou que o atirador morto não fazia parte do quadro de policiais civis do Estado.