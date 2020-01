Homem rompe tornozeleira eletrônica e é preso com arma em Manaus

Manaus/AM- Um homem de 20 anos foi preso na noite deste sábado (25), com um simulacro de arma de fogo, na rua A do bairro Santa Inês, zona Leste da cidade.

Na ocasião, o homem foi visto andando na via em atitude suspeita e ao ser abordado, os policiais encontraram com o suspeito a arma de brinquedo. De acordo com a polícia, o rapaz é detento do regime semiaberto e teria rompido a tornozeleira eletrônica.

O jovem foi detido e encaminhado ao 14º DIP para procedimentos cabíveis.