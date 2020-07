Homem não aceita fim do relacionamento e mata ex-mulher a facadas

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Um homem, de 33 anos, é procurado pela polícia de São Paulo. Ele é suspeito de matar a ex-mulher com, pelo menos, 12 facadas pelo corpo, no sábado (18), na frente dos filhos do casal.

Segundo o Sistema Globo, o suspeito era ciumento, possessivo, agressivo e não aceitava o fim do relacionamento, que durou cerca de 13 anos. A vítima teria conseguido uma medida protetiva na justiça.

Ainda de acordo com o site, o homem teria armado uma emboscada com a desculpa de buscar as crianças de madrugada. Ao ser atendido pela vítima, o suspeito a atacou com golpes de faca.

A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Após o crime, o homem fugiu e ainda não foi localizado pela polícia.