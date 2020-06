Homem espanca namorada até a morte no meio da rua e é flagrado arrastando corpo da vítima

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Uma mulher de 29 anos foi assassinada no meio da rua pelo namorado, nesta sexta-feira (26). Ele foi preso em flagrante. O caso aconteceu na cidade de Águas Lindas de Goiás, em Goiás.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem aparece agredindo a vítima com socos, chutes e puxões de cabelo. Segundo o Sistema Globo, o casal estava discutindo na rua, quando o homem tira da calça da jovem e a pisoteia diversas vezes. Ele bate a cabeça dela várias vezes no chão, apedreja a vítima até a morte e depois arrasta o corpo da mulher na rua pelos cabelos. As imagens chocantes duram cerca de 10 minutos.

Ainda de acordo com o site, o namorado era foragido da Justiça e já respondia por um outro homicídio no Distrito Federal.