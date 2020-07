Homem encontra crânio ao fazer limpeza em quintal

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Um crânio foi encontrado na tarde de sábado (11) em entre a vegetação de um igarapé, localizado na Travessa Judia, região do bairro Santa Inês, em Rio Branco

Segundo o site Globo, a polícia informou que o homem fazia a limpeza do local quando o terçado que ele usava caiu e ao pegar o objeto visualizou o crânio. Agentes de segurança foram acionados para o local e o crânio foi levado pelo Departamento de Polícia Técnico Científica para os procedimentos cabíveis de identificação.

Ainda segundo o site, o major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, informou que a equipe chegou a fazer buscas no local na tentativa de localizar o restante do corpo, mas nada foi encontrado.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.