Homem é preso ao anunciar 'bancar' mulheres em site e depois extorquir com vídeos íntimos

Um homem de 26 anos foi preso na segunda-feira (18) suspeito de seduzir mulheres para depois cometer extorsão. Ele foi detido no momento em que iria receber uma quantia em dinheiro de uma de suas vítimas. O caso aconteceu em Minas Gerais.

Segundo o site Globo, a Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeitos utilizava as redes sociais para conhecer as vítimas. “O suspeito, que possui formação acadêmica, situação financeira estável e um bom emprego, se apresentava em sites de relacionamento como um Sugar Dady: homem maduro, rico e bem-sucedido, que se relaciona com mulheres jovens e atraentes patrocinando um estilo de vida luxuoso”, explicou.

“O investigado, através de sites de relacionamento, angariava as vítimas e solicitava que elas viajassem para outro estado para, posteriormente, manter relações sexuais em troca de vantagem econômica. As relações eram gravadas. Após isso, ele simulava agendamentos de pagamentos na conta corrente das vítimas e, quando elas voltavam ao seu Estado de origem, percebiam que o pagamento não havia acontecido”, destacou o delegado responsável pela investigação.

Ainda segundo a polícia civil, o valor das extorsões variavam entre R$ 5 mil a R$ 10 mil, e até mesmo novos vídeos íntimos da mesma, para não divulgar as imagens em redes sociais e para familiares das mulheres”, ressaltou .

O homem foi preso e a polícia buscas outras vítimas.