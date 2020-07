Homem é morto com marretadas na cabeça

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Um homem, que não foi identificado, foi encontrado morto, nesta terça-feira (21), próximo a escadas rolantes da Rodoviária de Brasília.

A vítima era sem-teto e sofreu golpes de marreta na cabeça. De acordo com o Sistema Globo, o homem pode ter sido atingido enquanto dormia. A polícia ainda não localizou o suspeito do crime e o caso é investigado para descobrir as circunstâncias do crime.