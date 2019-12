Homem desaparece na véspera de Natal e família pede ajuda para localizá-lo em Manaus

Manaus/AM - Marcos Souza Gomes, 26, está desaparecido desde a tarde do dia 24 de dezembro deste ano. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do homem.

De acordo com a sogra dele, Launise Cumapa, no dia em que desapareceu, por volta das 14h30, Marcos saiu da casa onde mora, situada na rua Manoel Leão, conjunto Jardim Amazonas, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital, sem informar aonde iria. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Ainda segundo a noticiante, da última vez em que foi visto, homem estava vestido com bermuda e camisa pretas. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99115-7429, 99913-4351 ou 98811-1006.