Homem apedreja ônibus ao ser barrado sem máscara de proteção

Quando o inimigo é o presidente

Um homem foi barrado e detido após tentar entrar em um ônibus sem a máscara de proteção. O caso aconteceu na rua Curitiba, no Centro de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o homem arremessou a pedra no coletivo logo que o motorista o barrou na entrada do veículo, alegando que só poderia fazer a viagem se estivesse com a proteção. O suspeito desceu do ônibus e furioso, atirou pedras nas janelas, que se quebraram.

O motorista acionou a polícia, mas o suspeito fugiu do local. Após buscas na região, o homem foi encontrado e encaminhado para a delegacia.