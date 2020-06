Grávida é ameaçada de morte por amante após comprar moto com dinheiro que ele deu para aborto

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Uma grávida, de 24 anos, denunciou o próprio amante, nesta quinta-feira (25) depois que foi ameaçada de morte por ele. O caso aconteceu na cidade de Várzea Grande, em Cuiabá.

De acordo com o Sistema Globo, a jovem está gravida do amante, que é casado, e ele teria entregado um dinheiro para que a mulher abortasse o filho do casal. No entanto, a vítima acabou comprando uma moto com o dinheiro e o homem ficou furioso ao descobrir e enviou mensagens com ameaças de morte à vítima.

Ainda segundo a publicação, a mulher afirma que teve um relacionamento amoroso com o suspeito, de 44 anos, e que está grávida de dois meses. Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes de Várzea Grande onde registrou boletim de ocorrência.

O suspeito não foi localizado e o caso será investigado pela Polícia Civil.