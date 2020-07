Funcionário do McDonald's impede que cadáver seja desovado no telhado de loja

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Uma jovem norte-americana de 18 anos, identificada como Ayame Stamoulis, foi presa suspeita pelo assassinato de um homem e por tentar jogar o cadáver no telhado de uma loja do McDonald's.

Segundo o IG, a vítima era Richard Hamlet e de acordo com a polícia, Ayame e mais dois homens invadiram o apartamento de Hamlet para roubá-lo. Como a vítima estava no local no momento do crime, o trio agrediu e sufocou o homem até que ele morresse. Após o assassinato, embrulharam o corpo no telhado da loja da rede de fast-food. O crime só foi descoberto porque um funcionário subiu na loja para fazer um alimpeza.

Ainda segundo o site, assim que o caso foi comunicado à polícia, o trio foi localizado e confessou o assassinato. Ayame foi acusada de homicídio culposo, invasão de domicílio, latrocínio, entre outros crimes. A identidade dos outros homens e suas idades não foi revelada.