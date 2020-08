Família pede ajuda para localizar homem desaparecido em Manaus

Manaus/AM - Os familiares de Vallemir Souza da Silva, 42, pedem ajuda da população para encontrá-lo. Ele está desaparecido desde o último dia 20 de junho deste ano.

No Boletim de Ocorrência (BO), registrado no dia 27 de julho, Delzuita Teles de Souza, mãe do desaparecido, informou que Vallemir saiu da residência dela, na rua Blenda, Comunidade Onze de Maio, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste, por volta das 9h e, deste então, não foi mais visto.

Delzuita disse à polícia que o filho saiu de Manaus, e teria ido para Manacapuru, mas que, segundo informações, ele teria ficado somente uma semana e depois, sumiu. Ainda de acordo com a mãe de Vallemir, ele não possui distúrbios mentais, mas é usuário de álcool e entorpecentes.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Vallemir Souza da Silva, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.