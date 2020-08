Enrolado em saco plástico, corpo de homem é encontrado em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (06), na avenida Lourenço da Silva Braga, no bairro Cachoeirinha, zona Sul da capital. Ele estava enrolado em um saco plástico com os pés e mãos amarrados.

Segundo informações, o corpo foi encontrado por volta das 05h30 por moradores que passavam pelo local. A vítima estava jogada na calçada em meio ao matagal. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Peritos da Polícia Civil estão no local e aguardam o carro do IML para realizar a remoção do corpo. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).