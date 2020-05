Empresário é encontrado em motel após sequestro

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Um empresáro foi encontrado em um motel de Maceió, após ser sequestrado no último domingo (24).

De acordo com um portal do grupo Globo, o empresário foi surpreendido por dois homens quando chegava em uma casa. Eles se passaram por policiais civis e o levaram após mostrar um suposto mandado de prisão.

O empresário foi colocado dentro de um carro e levado para um motel. A polícia encontrou a vítima através do rastreador do celular. No quarto do motel, os policiais encontraram armas, munições, duas balaclavas e duas camisas da Polícia Civil.

Os suspeitos, um guarda municipal de 32 anos e um bombeiro de 58, ambos do Rio de Janeiro, foram presos em flagrante por sequestro, extorsão e cárcere privado.