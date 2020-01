Em Manaus, homem sai para procurar filho e encontra corpo enterrado em mata

Um corpo ainda não identificado foi encontrado enterrado, na tarde deste sábado (11), dentro da Reserva Adolpho Ducke, localizado na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital.

De acordo com informações da polícia, um homem estava em busca do filho após receber mensagens sobre onde ele estaria enterrado. Ao chegar no local, o homem encontrou um cadáver, mas não era do filho.

A polícia foi acionada. Buscas com a cadela Fiona estão sendo realizadas para saber se há mais corpos no local.