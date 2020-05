Em Manaus, homem leva 'surra' ao ser flagrado por parente cheirando solvente

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Manaus/AM - Um homem foi parar no hospital ao supostamente ter sido flagrado por um tio cheirando solvente e ter sido espancado em via pública, no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, o homem foi encontrado na avenida Timbiras, com muitas marcas de agressão pelo corpo. Segundo a vítima, um parente passou pelo local e o viu cheirando thinner e começou uma sessão de espancamento.

A tortura só terminou após a chegada da polícia.

A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde da capital com ferimentos graves.