Dupla que roubou carro de motorista de app para fazer arrastões é presa em Manaus

Um 'tac' para a Umanizzare

Manaus/AM - Cristiano Cordeiro de Mello, 25, e Richardson Menezes das Costa, 19, foram presos nessa quarta-feira (12, suspeitos de participarem do roubo de um carro que estava sendo utilizado para cometer arrastões na capital. A prisão ocorreu na casa de um deles, na rua Luna, no Conjunto Francisca Mendes, na Zona Norte.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, no dia do crime no último domingo (8), Cristiano e mais dois comparsas ainda não identificados, teriam se passado por passageiros e levado o veículo Prisma, um motorista de aplicativo.

Após vários assaltos nas redondezas, a polícia começou a receber denúncias anônimas sobre os suspeitos e sobre o endereço da casa onde o carro usado por eles estaria escondido:

“Após uma breve campana no local, saiu uma pessoa dessa residência. Os nossos investigadores abordaram essa pessoa, questionaram a cerca do veículo e ele informou que o cunhado dele tinha trazido esse carro pra dentro da sua residência.

Quando estávamos fazendo a vistoria desse veículo, tanto o Cristiano como o Richardson entraram nessa residência, eles foram detidos”, explica o delegado.

Cunha afiram que Cristiano confessou o crime e foi reconhecido pelo motorista de aplicativo. Ele também revelou que Richardson era seu parceiro de arrastões e costumava ser aquele que toma os celulares das vítimas, mas não teria participado do roubo do carro.

Com a dupla foi encontrado um celular e um simulacro. Cristiano e o parceiro vão responder por roubo majorado receptação, as investigações continuam para chegar nos demais envolvidos no esquema.