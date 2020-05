Dupla é presa suspeita de roubar carros e mais de US$ 20 mil de empresário em Manaus

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Manaus/AM - Dois homens foram presos neste domingo (17), no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, a dupla é envolvida no roubo de dois carros e mais de 20 mil dólares (equivalente a R$ 117 mil) de empresário no bairro Nossa Senhora das Graças.

Na ação policial foram recuperados 01 Fiat Mobi, 01 Pickup S10, além de outros dois veículos que teriam sido utilizados no roubo e comprados com o produto do crime.