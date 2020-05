Detentos fazem agentes reféns durante rebelião em presídio de Manaus

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - Um grupo de detentos se rebeleou e festá fazendo ao menos quatro agentes de segurança reféns na manhã desse sábado (2), na Unidade Prisional do Puraquequera (UPP), na Zona Leste.

Informações iniciais dão conta de que os presos da ala 1 teriam organizado a rebelião e nesse momento, estariam tentando invadir a área do seguro, onde outro grupo de internos ficam isolados do demais.

Para alcançá-los, eles ateando fogo no local. A equipe do Portal do Holanda está a caminho do local e em instantes trará mais informações ao vivo.