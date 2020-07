Furioso, homem espanca e tentar matar o próprio pai

Investigações complicam governo do Amazonas

Um homem de 31 anos foi preso após tentar matar o pai, de 67, após ter supostamente visto o idoso espionando a filha do agressor . O caso aconteceu em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, O crime ocorreu nesse sábado (18).

Segundo o Bhaz, o idoso foi levado para uma unidade de saúde e não corre risco de morrer; o disse, aos militares, que a vítima dele estaria olhando a neta e a nora tomarem banho.

Uma briga entre eles teria começado e o homem pegou uma faca e atingiu o pai no pescoço. O idoso, por sua vez, alegou que não sabia o motivo das agressões, mas confessou que ambos entraram em luta corporal. Já a mulher do autor, não soube explicar o que motivou a briga entre pai e filho. Ela disse que viu o companheiro, que estava embriagado, com a faca e conseguiu tirar o objeto das mãos dele e guardar até a chegada da PM.

O idoso foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) JK, no bairro Eldorado, com ferimentos no pescoço.