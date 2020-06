Corpo de adolescente desaparecida é encontrado em matagal com sinais de violência

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Após sair para encontrar uma amiga e não retornar para casa, o corpo da adolescente Maria Eduarda, de 15 anos, foi encontrado em uma área de mata neste domingo (07). O caso aconteceu no município de Formiga, em Minas Gerais.

De acordo com informações do Sistema Globo, a menina teria saído de casa na noite de terça-feira (02) e avisou à mãe que iria para casa de uma amiga, mas que voltaria na mesma noite. Na ocasião, ela tentou ligar para o celular, mas só dava desligado.

As suspeitas é de que a adolescente tenha sido estrangulada e estuprada. O caso da jovem ganhou repercussão na web e ficou entre os assuntos mais comentados no twitter com a hashtag justiça por Maria Eduarda.

A polícia continua investigando para descobrir a autoria do crime.