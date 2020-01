Com marcas de estrangulamento, tiros e mãos amarradas homem é encontrado morto em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em um terreno onde funcionava um lava a jato, por volta das 03h da madrugada desta segunda-feira (06), na avenida Oitis, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da cidade.

Segundo informações da polícia, o jovem, que aparenta ter idade entre 25 a 30 anos, foi encontrado morto com dois tiros que atingiram o rosto e a região da nuca, ele estava com as mãos amarradas para trás, além de apresentar marcas de estrangulamento e foi torturado antes de morrer.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai apurar as motivações do crime.