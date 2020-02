Com ciúme, homem tenta matar ex-companheira e recém-nascida no Amazonas

Manaus/AM: Um homem de 24 anos foi preso na noite desta quarta-feira (12) suspeito de ter tentado matar a ex-companheira, de 31 anos, e a filha dela, uma recém-nascida de 23 dias. O caso aconteceu no bairro do Nossa Senhora de Aparecida, em Maués, no interior do Amazonas.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que seu ex-companheiro não aceitou o fim do relacionamento e invadiu a residência e tentou matar mãe e filha. Vizinhos que ouviram os gritos da vítima, entraram na casa e salvaram as vítimas, que foram levadas para o hospital da cidade.

Por conta das agressões, a criança entrou na unidade de saúde desfalecida, mas foi reanimada por uma equipe médica e permanece em observação.

A Secretaria de Segurança do município realizou uma operação com a polícia Civil e Militar para encontrar o suspeito, que fugiu após a tentativa de homicídio. Ele foi localizado e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e ficará à disposição da Justiça.