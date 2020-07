Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Manaus/AM - Guarnições da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) localizaram, nesta quarta-feira (22) e madrugada de quinta-feira (23), vários veículos de duas e quatro rodas, e detiveram condutores por uso dos carros e motocicletas após roubo e adulteração.

Policiais da 13ª Cicom encontraram abandonada na rua Canário, bairro Cidade de Deus, a motocicleta Honda CG 125 Fan, placa NOP-1543, que estava com restrição de furto, entregando o veículo ao seu proprietário na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Durante patrulhamento, os policiais da 8ª Cicom encontraram na rua Armando Cunha, Compensa, um automóvel Chevrolet Onix branco, placa QQX-2110, roubado na noite de terça-feira (21).

Na avenida Lourenço da Silva Braga, os policiais do Ciclopatrulhamento detiveram, por volta das 11h de quarta-feira (22), um cidadão venezuelano de 32 anos que estava pilotando a motocicleta Honda, placa JXI-6171, com restrição de furto. Ele foi conduzido, juntamente com o veículo, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um adolescente de 17 anos foi detido por volta das 15h20 de quarta-feira (22), quando pilotava na avenida Presidente Dutra, bairro Glória, zona oeste, a motocicleta Honda CG 150 Start, que tinha a placa e o chassi adulterados. Após consultas, os policiais identificaram a verdadeira placa do veículo, que foi apreendido ao lado do adolescente, sendo conduzidos para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

A motocicleta Honda Bros 150, preta, placa NAT-8689, com restrição de roubo, foi resgatada por policiais militares da 6ª Cicom, que detiveram o homem que a conduzia na rua Itaquara, bairro Cidade Nova, zona norte. O veículo e o suspeito foram encaminhados ao 6º DIP.

Cinco veículos roubados são recuperados em Manaus

