Carro roubado de motorista de app é encontrado pela polícia em Manaus

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo de 37 anos teve o carro, um Nissan March, recuperado por policiais militares na madrugada desta sexta-feira (27), após o veículo ter sido roubado na mesma noite, no bairro São José, zona Leste da capital.

De acordo com a polícia, o motorista aceitou uma solicitação de corrida de um passageiro no bairro Cidade Nova e, ao chegar nas proximidades do bairro São José, mais dois amigos do passageiro entraram no veículo e anunciaram o assalto. O carro possui sistema de GPS, o que facilitou nas buscas.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima acionou a polícia e o veículo foi encontrado, momentos depois do crime, abandonado na rua 13, no mesmo bairro.

A polícia fez buscas na área, mas não encontrou nenhum suspeito.