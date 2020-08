Após perseguição, suspeito que se preparava para 'tocar o terror' é preso em Manaus

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

Manaus/AM - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso neste domingo (02), no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Ele estava com outro homem que conseguiu fugir com a chegada da polícia. A dupla estava em uma moto e estaria se preparando para cometer assaltos na cidade.

Segundo informações da PM, os dois suspeitos entraram em uma área de mata para fugir, mas os policiais ainda conseguiram prender um deles. Ao ser questionado, o homem também confessou que a moto utilizada pela dupla é roubada e contou onde teria escondido outro veículo.

A polícia também foi ao local indicado pelo suspeito e confirmou a restrição de roubo de outra motocicleta. Ao todos, duas motos foram recuperadas.

O homem foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.