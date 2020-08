Após denúncia anônima, grupo é preso suspeito de tráfico de drogas em Manaus

Manaus/AM - Seis homens foram presos, nesta terça-feira (11), no bairro Novo Aleixo, na zona Norte da capital. Eles são suspeitos de tráfico de drogas.

As prisões ocorreram após denúncias anônimas de que o grupo estaria comercializando drogas na área. Ao chegar no local, os policiais militares apreenderam com os suspeitos diversas porções de drogas e uma balança de precisão.

O grupo e o material ilícito foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Foto: Reprodução