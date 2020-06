Após bebedeira, homem é achado morto atrás de igreja em construção em Manaus

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - Anderson Cardoso Borges, 35, foi encontrado por vizinhos atrás de uma igreja em construção localizada na rua das Pedras, na comunidade Raio de Sol, na Zona Norte, na manhã dessa quinta-feira (11).

Conforme o tenente Joselho, da 15ª Cicom, a vítima foi golpeada com uma pá de pedreiro no tórax durante uma bebedeira com um “amigo” no local. O golpe abriu um corte de 6 cm na vítima.

“Populares informaram que ele já era morador daqui há alguns anos, e ontem ele veio junto com esses outro fazer a bebedeira aí atrás dessa igreja em construção. Dessa bebedeira, ocasionou a briga entre eles e possivelmente uso de entorpecentes e chegou a esse óbito”, explicou.

O suspeito fugiu do local, mas já foi identificado e preso por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo permanece no local e aguarda a perícia da Polícia Civil e a remoção que será feita pelo Instituto Médico Legal (IML).