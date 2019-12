Um homem de 20 anos e uma adolescente, de 15, foram detidos por estarem traficando drogas no último final de semana, em Campos Lindos, norte do Tocantins. De acordo com a polícia, eles são namorados e foram flagrados na hora em que venderiam uma quantidade de droga. Os dois estavam sendo monitorados pela Polícia Militar há quatro semanas.

A adolescente teria fugido de casa para ir morar com o namorado.