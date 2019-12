Adolescente é morto a tiros enquanto aguardava para fazer tatuagem em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros em um estúdio de tatuagem, neste sábado (28) no bairro Educandos, zona Sul da capita. A vítima foi atingida com disparos no rosto, pescoço e dorso.

Segundo informações repassadas à polícia, o adolescente acompanhado de um amigo aguardava para fazer uma tatuagem quando foram surpreendidos por dois homens, que chegaram no estúdio armados e atirando contra a dupla. Ainda segundo a polícia, os suspeitos fugiram em um carro.

O adolescente de 17 anos morreu na hora. O amigo também foi atingido e levado para um hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O estúdio de tatuagem funciona na parte de trás de um salão de beleza. No momento do crime, estavam várias pessoas no local porém ninguém se feriu.

As motivações do crime serão investigadas pela polícia.