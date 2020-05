Funcionário segue rastro de sangue e encontra vigilante morto dentro de banheiro em Manaus

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Funcionário conta com detalhes como foi o momento do encontro do corpo, confira

Manaus/AM - O vigilante José de Lima Peres, 64, foi encontrado morto na manhã dessa terça-feira (19), dentro de uma casa localizada no terreno da empresa que trabalhava no Beco São Geraldo, no bairro do Crespo, na Zona Sul.

O tenente Cemeres conta que a polícia foi acionada por volta das 8h30, por um funcionário que encontrou o corpo. O oficial conta que o idoso estava caído no banheiro da residência.

No local havia rastros de sangue e indícios de que alguém teria tentado enxugar a cena. Os Pés aguardam a chegada dos peritos que devem definir se Peres foi assassinado ou se ele se feriu acidentalmente e acabou morrendo.