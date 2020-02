Em Manaus, suspeitos de arrastão tentam fugir, mas colidem com viatura da polícia e são presos

Manaus/AM - Dois homens foram presos e dois adolescentes foram apreendidos, suspeitos de estarem praticando assaltos com arma de fogo e utilizando um carro com restrição de roubo, na avenida Topázio, bairro Nova Floresta, zona Leste.

De acordo com Policiais do 2° Batalhão de Polícia de Choque (2º BPCHQ), a equipe foi informada de que o grupo armado estaria fazendo arrastão na área com um veículo modelo Etios, de cor prata. Ao se aproximar do local indicado, a polícia deu a ordem para os suspeitos pararem o veículo, mas o pedido não foi atendido, os homens tentaram fugir mas perderam o controle do veículo, que colidiu com a viatura e um outro carro que passava na hora.

Após o acidente, os policiais fizeram a abordagem pessoal e no interior do veículo foram encontrados uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 12, uma munição calibre 12, mais de R$ 440 em espécie e quatro celulares.

O grupo foi encaminhado ao hospital Platão Araújo e depois da alta médica foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.