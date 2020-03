Suspeito de tráfico é preso com armas e tornozeleiras eletrônicas em Manaus

O mau exemplo do coronel Menezes

Manaus/AM - Um homem foi preso em posse de arma de fogo e tornozeleiras eletrônicas, além de suspeito de tráfico, na rua São Vicente de Paula, bairro Redenção, zona oeste da capital.

A equipe da Rocam fazia patrulhamento pelo bairro quando avistou uma motocicleta abandonada em via pública, com o alarme acionado. Em consulta ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), os policiais foram informados que a motocicleta havia sido roubada minutos antes por dois homens armados, próximo ao local onde estava abandonada.



Os agentes efetuaram buscas e localizaram um suspeito portando revólver calibre 38. Questionado a respeito do outro envolvido, o suspeito levou a equipe até uma residência, no beco Uva. No local, ninguém foi encontrado, mas foram achadas armas e drogas, além de três tornozeleiras eletrônicas rompidas.



Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 765, com numeração raspada, contendo um carregador e quatro munições do mesmo calibre intactas; um revólver calibre .38, numeração raspada, contendo quatro munições do mesmo calibre intactas; uma espingarda de fabricação caseira calibre 12, contendo uma munição do mesmo calibre intactas; um rifle de ar comprimido; 59 pinos de supostamente cocaína; 60 trouxinhas de possivelmente oxi; 11 trouxinhas de supostamente pasta base de cocaína; uma porção pequena de supostamente oxi; uma porção pequena de supostamente pasta base de cocaína; 1 quilo de supostamente pasta base de cocaína; um aparelho celular; uma motocicleta; e as três tornozeleiras eletrônicas rompidas.



Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.