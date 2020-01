Suspeito de assaltar ônibus é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 26 anos foi preso durante a madrugada de sábado (18), suspeito de assaltar um ônibus coletivo da linha 678, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

De acordo com a polícia, o suspeitou entrou no ônibus e logo anunciou o assalto. Ele levou todos os pertences das vítimas, mas um celular foi monitorado via GPS, e uma das vítimas acionou a polícia. Os policiais fizeram buscas na área e encontraram o suspeito que logo foi reconhecido pela vítima sendo um dos autores do roubo.

Ao ser questionado, o homem levou a equipe policial até um quitinete no mesmo bairro e no local foram encontrados um simulacro de arma de fogo e o celular da vítima. O suspeito ainda indicou a residência onde morava o outro envolvido, mas ele não foi encontrado no local, sendo apenas recuperado mais um aparelho celular, entregue pela mãe do suspeito.