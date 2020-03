Homem é preso após se passar por amigo e roubar hóspede da mãe em Manaus

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - Ronaldo Martins da Silva, 46, foi preso suspeito de planejar e participar do roubo a um homem ocorrido no dia 15 de janeiro de 2003, no bairro Coroado, zona Leste da capital. A vítima era de Ji-Paraná, em Rondônia e estava em Manaus para comprar uma motocicleta.

Segundo a polícia, Ronaldo e o homem se conheceram na casa da mãe do acusado, onde o viajante estaria hospedado. Após fazer amizade com ele e tomar conhecimento da quantia que ele transportava, Silva começou a arquitetar o plano e chamou outros Arison de Almeida Terço, Frank Martins da Silva e Gilson Marques da Conceição para participarem.

Conforme o delegado, na dia do crime, o infrator a vítima saiu com Ronaldo para uma casa de festas no bairro Coroado e quando retornaram, foram surpreendidos pelos três suspeitos, um deles, que estava portando uma arma de fogo, roubou uma carteira porta-cédula, além do valor de R$ 2,5 mil da vítima: “Até então, Ronaldo também era uma vítima, no entanto, durante as investigações verificamos a participação de mais dois indivíduos, que relataram o envolvimento dele no crime”, explicou o titular do 26° DIP.

Ronaldo foi condenado por roubo e encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul da capital.