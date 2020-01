Em Manaus, suspeito de realizar assaltos é preso com arma e objetos das vítimas

Manaus/AM - Um jovem de 23 anos foi preso na rua Francisca Mendes, bairro Cidade de Deus, zona norte da cidade, nesta quarta-feira (15), suspeito de cometer diversos assaltos.

De acordo com a polícia, o homem foi visto em atitude suspeita e quando foi abordado por policiais militares, ele estava com um revólver calibre 32, com duas munições, sendo uma deflagrada e outra intacta. Na ação, dois aparelhos celulares também foram apreendidos. Logo em seguida, as vítimas do roubo chegaram ao local e reconheceram o suspeito.

O rapaz foi conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.