Com arma e celulares escondidos dentro de carro, suspeitos são presos em Manaus

Manaus/AM - Três homens, de 28, 29 e 42 anos, foram presos suspeitos de roubo e em posse de um simulacro de arma de fogo, no bairro São José, zona leste da capital. Com eles foram apreendidos cinco aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, além de um carro Gol prata.

Durante patrulhamento, os policiais receberam denúncia de que três pessoas em um veículo estariam realizando assaltos na região. Na ocasião, os policiais militares passaram a fazer buscas pelos suspeitos, e encontraram o veículo com as características informadas na rua Barreirinha, no mesmo bairro.

Segundo a polícia, após pedir para que o motorista parasse o carro, foi realizada a abordagem dos suspeitos. E dentro do veículo foram encontrados vários celulares, escondidos sob o banco do motorista, juntamente com uma arma de fogo.

Os suspeitos foram conduzidos, juntamente com o veículo que utilizavam e os materiais apreendidos, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.