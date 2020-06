Trio que confessou espancar 'amigo' até a morte são presos em Manaus

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Manaus/AM - Roosevelt Martins de Freitas Júnior, 20, Rodrigo Carlos de Souza, 20, e Vinicios Bardales Nunes, foram presos na manhã desta sexta-feira (26), em cumprimento a mandado de prisão temporária, suspeitos no envolvimento do assassinato de Miguel Ângelo Carvalho de Alves, 34.

De acordo com a delegado adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Zandra Ribeiro, o corpo do homem foi encontrado no dia 14 de junho desta ano, em uma área de mata na comunidade União, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus.

Conforme a delegada, durante as investigações a polícia conseguiu imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, onde apare os três suspeitos e a vítima, momentos antes do crime.

Após as divulgações das imagens, o trio se apresentou na quarta-feira (240 por volta das 15h, na especializada, e confessaram que tiveram um desentendimento com a vítima e o agrediram até a morte. Na ocasião do comparecimento a especializada, por não estarem em situação de flagrante, foram ouvidos e liberados.

Na manhã desta sexta-feira, os três foram localizado em uma casa, que eles alugaram, no Montequeiro, bairro Redenção, zona Centro-Oeste da cidade.

O trio foi indiciado por homicídio. Eles devem ficar a disposição da Justiça.