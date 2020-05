Polícia procura suspeito de matar 'amigo' a facadas após discussão em Manaus

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM - Jorge Junior Moraes de Oliveira, o "Loirinho", está sendo procurado pela polícia, por suspeita de assassinar Alessandro Paixão Pinto, 37, na tarde da última terça-feira (26), na rua Garoupa, comunidade Novo Reino, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Paulo Martins, no dia do crime, "Loirinho" estava consumindo bebidas alcoólicas com a vítima, no local onde ocorreu o homicídio.

"Eles iniciaram uma discussão e o suspeito deu um soco em Alessandro que ficou caído no local. Ele saiu do local e foi buscar uma faca. Ao voltar já desferiu dois golpes nas costas da vítima que morreu na hora", disse o delegado.

Martins pede que as pessoas que tiverem informações sobre o paradeiro do suspeito, entrem em contato pelos telefones da DEHS 3636-2874 ou 98118-9535. As denúncias podem ser feitas também pelo 181 da SSP-AM. O sigilo será absoluto.