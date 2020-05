Polícia prende homem suspeito de roubar comércios na zona norte e leste de Manaus

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM - Thiago Miranda da Silva, 21, foi preso na manhã desta quinta-feira (28), em cumprimento a mandado de prisão temporária por suspeita de prática de roubos a estabelecimentos comerciais.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito foi preso na comunidade Aliança com Deus, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

Segundo Mozer, a prisão é fruto de uma operação realizada no mês de março, que culminou nas prisões de outros dois infratores que integravam um grupo criminoso responsável por realizar assaltos nas zonas norte e leste da capital.

“Na ocasião da prisão dos primeiros infratores, não conseguimos localizar Thiago. Desse modo, as equipes começaram a realizar diligências pela comunidade com o intuito de encontrar o infrator. Na manhã de hoje, conseguimos lograr êxito em prender o indivíduo”, declarou Mozer.

O mandando de prisão em nome de Thiago foi expedido no dia 3 de abril deste ano, pela juíza Lina Marie Cabral, da Central de Inquéritos.

Thiago foi indiciado por roubo majorado. Após os procedimentos cabíveis no 30° DIP, ele será conduzido para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.