Polícia detém cinco pessoas com simulacro de arma de fogo no Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Tabatinga, detiveram, na noite da última segunda-feira (15), quatro homens e um adolescente, todos de nacionalidade colombiana, por porte de simulacro de arma de fogo e arma branca.

Por volta das 22h, a equipe que realizava patrulhamento ostensivo, na rua Marechal Rondon, percebeu um carro com cinco integrantes em atitude suspeita. Os policiais se aproximaram para realizar a abordagem quando os suspeitos tentaram fugir, porém, foram impedidos com o apoio de outras guarnições em serviço e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Durante busca pessoal, os policiais militares encontraram com os indivíduos: um simulacro de arma de fogo do tipo pistola; duas armas brancas do tipo facão; uma porção de entorpecente, supostamente cocaína; nove pares de lacres para uso possivelmente com o objetivo de imobilização; uma tesoura; três documentos de identidade; nove chaves mecânicas; duas fitas do tipo durex; um cartão micro SD; um cachimbo para consumo de maconha; um fone de ouvido; três bonés; pedaços de corda cortados e outros materiais.

Diante dos fatos, os infratores maiores de idade (30, 32, 33 e 40 anos) e o adolescente (16 anos) receberam voz de prisão e juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) daquele município para os procedimentos legais.