Dupla é presa suspeita de atuar com o tráfico de drogas em Manaus

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - A equipe de investigação do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial, prendeu, em flagrante, na tarde da última terça-feira (16), por volta das 17h, João Alfredo Oliveira dos Santos, 26, e Sivaney Moura Martins, 19, supostamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.



De acordo com o delegado, as prisões foram efetuadas em via pública, na rua Angelim, bairro Santa Etelvina, zona norte da cidade, após a equipe policial checar denúncia anônima recebida via telefone da unidade policial, informando da atuação da dupla no comércio de entorpecentes do lugar.



“Durante diligências em torno da denúncia recebida, nossa equipe de investigação saiu para averiguar a ocorrência, ocasião em que constatou que os indivíduos estavam no endereço mencionado. Durante abordagem e revista, foram encontradas com os infratores cinco porções de entorpecentes do tipo maconha, uma balança de precisão e R$ 425, em espécie, provenientes da comercialização das drogas”, comentou o titular.



Procedimentos – Os infratores foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, eles foram encaminhados para a Central de Recebimento de Triagem (CRT) e ficarão à disposição da Justiça.



Cunha reforça que denúncias anônimas podem ser feitas por meio do número (92) 99292-1015, o disque-denúncia do 18º DIP. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.