Jovem sai para cortar cabelo e desaparece em Manaus

Manaus/AM - Servidores da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) registraram, na última segunda-feira (25), às 14h50, um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o desaparecimento de Fabrício da Silva Almeida, 19. O fato ocorreu na noite do último sábado (23), por volta das 18h, na avenida Jorge Amado, Comunidade Carlinhos da Carbrás, bairro Tarumã, zona oeste da capital.

Conforme consta no BO, a informante, Elaine Cristina Dias da Silva Santos Magalhães, tia do desaparecido, relatou que o sobrinho saiu de casa para cortar o cabelo, depois foi visto com alguns amigos e não retornou mais para casa.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita que quem tiver informações sobre a localização de Fabrício, entre em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268 ou entre em contato com a família pelo número (92) 99393-7831.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.